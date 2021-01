Lotus annuncia la 'Type 131': andrà a rimpiazzare Elise, Exige ed Evora

Lotus è un marchio importantissimo per la storia dell'automotive, poiché per decenni ha rappresentato l'eccellenza nel mondo del motorsport e in quello delle sportive agili e leggere. Gli anni 2000 però a livello finanziario non sono stati eccezionali, e ciò ha portato il brand ad essere acquisito dal Gruppo Geely e Etika Automotive nel 2017.

In quel momento Lotus promise di tornare in grande spolvero con modelli interessanti, e finalmente abbiamo avuto modo di assistere alle prime informazioni ufficiali nel merito. Negli ultimi anni la casa britannica ha investito più di 140 milioni di dollari sugli stabilimenti ti Hethel per preparare la sua a dir poco impressionante Evija: una hypercar elettrica da circa 2.000 cavalli di potenza.

Non molti giorni fa invece abbiamo saputo del suo accordo con Alpine per lo sviluppo di una piccola sportiva elettrica in piena sinergia, ma la combustione interna non sparirà presto. Questo è l'anno conclusivo circa la commercializzazione della Lotus Evora (uno dei modelli più apprezzati), la quale incarna una delle vetture più divertenti che si possano guidare, per cui gli appassionati si aspettano molto dal modello che la andrà a sostituire.

In questo senso sono appena arrivate delle novità sul progetto "Type 131", che andrà a raccogliere l'eredità della Evora per portare il brand di Hethel di nuovo in alto. Lotus darà impiego a ulteriori 250 professionisti che andranno aggiungersi ai già presenti 670 per accelerare il processo di sviluppo e le capacità produttive dell'impianto di Norwich. L'obiettivo è sia quello di ammodernare le strutture fisiche sia di proiettare la casa verso il futuro, e i primi prototipi della "Type 131" verranno assemblati già quest'anno.

Riguardo il nuovo bolide non sappiamo praticamente nulla, ma coloro i quali seguono Lotus da molti anni potrebbero già sapere cosa aspettarsi. In attesa di avere aggiornamenti circa l'argomento discusso, vogliamo rimandarvi ad un recente video sulla Lotus Evija: il mostro da 2.000 cavalli di potenza e dal costo di 2 milioni di euro si esibisce in pista. Nel caso in cui vorreste sbizzarrirvi all'interno del configuratore ufficiale del razzo su ruote, eccovi serviti.