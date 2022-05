La Lotus 3-Eleven sfreccia l'Autobahn tedesca: a 270 Km/h senza porte e senza tetto

Sfrecciare con le auto nell'Autobahn tedesca è una delle sfide più apprezzate da parte dei possessori di auto che ne approfittano per mettere alla prova tutti i cavalli della propria vettura. Tra chi spinge sull'acceleratore con la FIAT Ducato o chi, invece, con una supercar, non mancano i tentativi dei pezzi da collezione.

Lotus è molto attenta ai veicoli ad alte performance, motivo per cui la 3-Eleven, un auto presentata nell'ormai lontano 2015, continua a sfigurare in entrambe le sue due versioni: quella da corsa e quella omologata per una canonica circolazione su strada. Esistono appena 311 unità della macchina in questione e una di queste, recentemente, è stata testata dai ragazzi di Auto TopNL sull'Autobahn tedesca.

La 3-Eleven da corsa dovrebbe sprigionare 460 CV mentre quella da strada, invece, dovrebbe fermarsi a 410 cavalli per una velocità massima, coadiuvata da un motore Toyota 2GR-FE V6 da 3,5 litri, di 290 Km/h. E proprio quest'ultima è il modello testato dal canale Youtube che, sfrecciando sulla celebre strada, non è riuscita a raggiungere la soglia massima fermandosi a 'soli' 270 Km/h. Quei 20 Km/h persi sembrano però imputabili al vento contro dal momento che la 3-Eleven è sprovvista sia di portiere che di tetto per risparmiare peso. Ad ogni modo, potete apprezzare il tentativo dei ragazzi di Auto TopNL nel loro video allegato in calce.

