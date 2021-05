Un lottatore MMA, in attesa della sua Tesla da mesi, sfida Elon Musk. Ecco com'è andata

Chi segue la UFC conoscerà Beneil Dariush, un lottatore di MMA (Mixed Martial Arts) che lo scorso sabato ha battuto un contendente al titolo della categoria pesi leggeri e alla fine dell’incontro, invece di sfidare un nuovo lottatore, ha chiamato in causa Elon Musk, perché stufo di attendere la sua Tesla ordinata ormai mesi fa...

Il lottatore ha ordinato la sua Tesla lo scorso dicembre, e dopo sei mesi non ha ancora ricevuto la sua auto elettrica, che a quanto pare brama di averla come se non ci fosse un domani. Per questo motivo al termine dell’incontro, ancora con i guantoni sul ring, ha fatto appello a Elon, chiedendogli dove fosse l’auto di sua moglie. E questo è solo l’inizio.

Nella conferenza stampa post-match, Darius ha ripreso nuovamente l’argomento a seguito di una domanda posta dai giornalisti, e ha spiegato che aspettava l’auto per marzo, e adesso che siamo alle porte di giugno non ha ancora notizie del veicolo che dovrebbe proteggere sua moglie, che aspetta anche un bambino.

Nell’ultimo periodo anche Tesla sta avendo alcuni ritardi a livello di produzione, ma la chiamata di Dariush è giunta alle orecchie di Mr. Musk, che in risposta ad un tweet riportante l’accaduto, ha dichiarato che l’auto sarebbe arrivata presto, scusandosi del ritardo.

Pochi giorni dopo il lottatore è stato contattato da molti rivenditori Tesla, al punto da credere di essere preso in giro, ma vedendo la risposta di Elon ha capito che stava succedendo qualcosa, quindi ha ricontattato una concessionaria, che gli ha assicurato che avrebbero messo tutto a posto. E così è stato, dato che gli è stata fornita una Tesla Model 3 in prestito, in attesa della consegna della sua auto.

Avvenimenti come questi potrebbero essere riconducibili a manovre di marketing, ma in questo caso è sembrato tutto molto spontaneo, anche perché in fondo è meglio non scomodare un lottatore in lizza per il titolo di campione UFC, che ha sette vittorie di fila all’attivo.

Insomma in questi giorni il telefono di Elon Musk scotta, dato che Tesla ha contattato anche gli acquirenti del Cybertruck, il fuoristrada futuristico che è in dirittura d’arrivo, ma dovrà contattare anche molti clienti comunicando che da Fremont sono uscite molte Model 3 e Model Y difettose...