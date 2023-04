Lotec C1000, ecco la Mercedes più rara e veloce di sempre: al mondo ne esiste solo una

Fra le tante vetture realizzate durante i magici anni '80 e '90 non si può non menzionare la Mercedes Lotec C1000. Si tratta della vettura più rara, potente e veloce mai realizzata con il marchio della gloriosa casa tedesca: al mondo ne esiste una sola.

Come spesso e volentieri avviene in questi casi, la Lotec C1000 è stata commissionata da un ricco magnate, precisamente un imprenditore del petrolio degli Emirati Arabi Uniti. La Lotec, che all'epoca costruiva auto da corsa per il Gruppo 6 e le mitiche Gruppo C, e preparava le supersportive, accolse la sfida, ovvero, quella di costruire l'auto più veloce al mondo dell'epoca (siamo negli anni '90).



La Lotec decise così di mettersi al lavoro e come base prese un telaio in fibra di carbonio realizzando un'auto dal peso di soli 1.080 chilogrammi. E' stato quindi montato un motore V8 da 5.6 litri di Mercedes-Benz con l'aggiunta di due turbocompressori Garrett, per una potenza monstre da ben 1.000 cavalli trasmessi alle ruote posteriori grazie ad una trasmissione da corsa a cinque velocità Hewland.

La Lotec alla fine pare abbia chiesto 3,4 milioni di dollari per il suo gioiello, alla luce anche delle prestazioni incredibili che la stessa riuscì a regalare, una velocità massima di 431 chilometri all'ora: si tratta di un record incredibile tenendo conto che la McLaren F1, che sarebbe uscita tre anni dopo, raggiungeva “solo” i 386,4 km/h.



Brutale anche l'accelerazione, con soli 3,2 secondi per raggiungere i 100 km/h e 8 invece per arrivare ai duecento. Gli interni erano decisamente minimali, e riprendevano molto lo stile delle vetture da corsa dell'epoca: quindi un volante da gara, conta chilometri e conta giri del motore, qualche pulsante essenziale, e un piccolo display digitale sulla sinistra per fornire varie indicazioni, a cominciare dal livello del carburante, che in un'auto da 1.000 cavalli deve essere ovviamente tenuto sempre sott'occhio.

E a proposito di potenza incredibile, avete visto la nuova Lamborghini Revuelto, la prima plug-in hybrid del Toro? La Lotec C1000 è tornata d'attualità in queste ore in quanto un concessionario di Miami ha deciso di metterla in vendita, ed ha percorso solo 4.000 km: il prezzo è però top secret ma è probabile che si parli di almeno cinque o sei milioncini se non di più.



La supercar su base Mercedes è emblematica di un periodo in cui le fuoriserie avevano forme molto spigolose e potenze nel contempo esagerate, come ad esempio una delle Ferrari più rare al mondo, la Testarossa modificata Lotec da 1.000 cavalli.