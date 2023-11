Los Angeles Auto Show 2023: le novità a quattro ruote del Salone

Una rapida occhiata a tutti i debutti a quattro ruote che saranno presenti al Los Angeles Auto Show 2023. L'evento losangelino aprirà le porte al pubblico nella giornata di venerdì 17 novembre e sembra promettere delle novità interessanti. Ecco, dunque, alcune delle auto che saranno presenti allo show.

Quello che tra una settimana prenderà il via nella città di L.A. è uno degli eventi più importanti nel mondo dell'automotive. Saranno molti i produttori che per l'occasione presenteranno le proprie novità tra debutti esclusivi e restyling di modelli già esistenti. Certo non è atteso lo stesso fermento dello scorso Japan Mobility Show, conclusosi solamente pochi giorni fa, a causa del grande sciopero UAW che ha colpito gli USA e ha portato grandi protagonisti come Stellantis a rinunciare all'evento.

Nonostante alcune rinunce del caso, le sorprese del Los Angeles Auto Show 2023 rimangono molte e parecchio interessanti. Subaru, per esempio, ha promesso una vettura completamente ridisegnata e innovativa; molti hanno pensato alla nuova generazione del SUV Forester ma per le certezze bisognerà attendere ancora. Di sicuro, invece, ci sarà la presentazione ufficiale della Lucid Gravity, un veicolo elettrico muscoloso annunciato oramai tre anni fa e pronto finalmente al debutto.

SUV anche per Toyota che presenterà un nuovo modello dedicato al mercato a stelle e strisce, questo chiamato a fare coppia con la nuova Toyota Crown, una Ferrari Purosangue in salsa giapponese nella variante Sport. In questo caso si tratta di un veicolo ibrido dalle dimensioni che si preannunciano mastodontiche: sarà dotato di una potenza di ben 340 CV. Sempre il brand nipponico ha annunciato la nuova generazione di Camry. Per quanto riguarda invece Ford, un'immagine misteriosa sembra voler annunciare la presenza di una Mustang GT California Special. Essendo un Salone Made in USA, le novità per l'Europa saranno purtroppo limitate.