Sarà questo il look della nuova BMW X5? Ecco l'ultimo render che immagina il SUV bavarese

BMW ha appena tolto i veli dal suo SUV di lusso, l’X7, ma non bisogna dimenticare che a breve dovrà presentare anche i “nuovi” X5 e X6, che riceveranno un restyling estetico e forse nuove motorizzazioni. Nell’attesa, in rete sono apparsi nuovi render che provano ad immaginare in particolare il possibile look della prossima X5.

I render sono ad opera del portale Kolesa.ru, che ci aveva già mostrato dei render dell’X5 alcuni mesi fa, ma oggi li ripropone aggiornati secondo le ultime indiscrezioni e gli avvistamenti più recenti, dove l’auto è apparsa via via più libera dai camuffamenti vari. Ebbene, quel che salta subito all’occhio è la griglia anteriore, che a quanto pare mantiene delle dimensioni abbastanza regolari e non esagerate come su altri modelli presenti in gamma, con un disegno meno spigoloso.

Inoltre cambiano le forme del paraurti frontale, che adesso sfoggia delle nuove prese d’aria laterali a forma di L, sempre aggressive ma più chiuse rispetto ai render precedenti. I gruppi ottici invece restano i medesimi, che sembrano presi in prestito dalle Serie 3 e 4. Il posteriore invece rimane pressoché identico alla scorsa interpretazione, se non fosse per i gruppi ottici che presentano una firma luminosa differente.

In termini tecnici invece pare che sotto al cofano potrebbe arrivare un nuovo motore V8, quello con dicitura S68, che manderebbe in pensione l’N63, in servizio dal 2008. Inoltre il nuovo motore twin-turbo potrebbe anche ricevere ulteriore spinta da eventuale un’unità elettrica a supporto del propulsore termico. Chiaramente stiamo parlando di un’elaborazione grafica che potrebbe essere ben diversa dal modello finale, ma se rimanesse simile a questo, che giudizio dareste al suo look? Fatecelo sapere nel box dedicato ai commenti.