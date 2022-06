Sarà questo il look della nuova Audi A4 Avant? Il render di Kolesa la immagina così

Alcune case costruttrici non credono più nei modelli station wagon, e puntano sui SUV declinati in diverse taglie: Audi va controcorrente ed è al lavoro sul nuovo modello della A4 Avant, il cui debutto è previsto per il 2023. In rete ci sono le immagini della versione camuffata e il team di Kolesa ha provato ad ipotizzarne il look finale.

La casa dei quattro anelli continuerà quindi a rivaleggiare con la nuova Serie 3 Touring presentata da BMW, un altro costruttore che crede ancora nelle berline allungate. Ebbene Kolesa si è ispirato proprio a quelle immagini “rubate” per dare la sua interpretazione della prossima A4 Avant, che come spesso accade in casa Audi, non porta rivoluzioni, ma piuttosto delle leggere ma evidenti evoluzioni in diverse aree.

Sul frontale ad esempio notiamo una griglia più sottile e larga accompagnata da “prese d’aria” ai lati dei paraurti che diventano verticali, acquisendo così un look più sportivo. Il tutto è poi amplificato grazie a dei nuovi gruppi ottici più sottili e slanciati che ricordano molto da vicino quelli presenti sulla sportiva elettrica e-tron GT quattro. I richiami con quest’ultima, e più in generale con gli stilemi degli ultimi modelli, si trovano anche al retrotreno, con una firma luminosa che diventa unica, estendendosi per tutta la larghezza delle forme posteriori.

Ci troviamo dunque di fronte ad un design che ritocca il modello attuale senza stravolgerlo e senza particolari effetti speciali, a differenza di quanto avevamo visto sull’Audi A6 Avant e-tron Concept, che a livello stilistico si è spinta ben oltre.