Lontano dalle piste di Formula 1, Max Verstappen si diverte con la Honda E Limited Edition

Honda ha terminato la sua avventura in Formula 1 lo scorso anno, con il titolo iridato nelle mani di Max Verstappen, ma in ogni caso il team Red Bull Racing continuerà ad utilizzare la sua tecnologia fino al 2025, quindi il pilota olandese è un testimonial ottimo per promuovere i modelli del brand nipponico, come la nuova Honda E Limited Edition.

Si tratta di una declinazione speciale realizzata appositamente per il mercato europeo che a quanto pare è piaciuta molto a Max - anche perché non poteva certo dire il contrario. Rispetto alla Honda E standard, la Limited Edition presenta alcuni accorgimenti che la rendono più esclusiva, come la tinta Crystal Red Platinum, solitamente non disponibile tra le tinte da scegliere, e i cerchi in lega da 17 pollici in tinta nera e con un design dedicato, che si abbinano agli altri elementi neri della vettura, a cui si aggiungono i badge anteriori e posteriori.

Il breve spot è stato girato tra le vie del comuna di Dozza, quando il pilota si trovava in Emilia Romagna per disputare il GP di Imola, che poi ha vinto. Nel vagare tra i viottoli del borgo il pilota si è goduto la compatta nipponica, affermando che “La Honda E Limited Edition è semplicemente adorabile. Ha un aspetto originale, un design compatto ed è divertente da guidare. È un grande veicolo elettrico per l’utilizzo urbano”.

All’interno invece l’abitacolo resta pressoché lo stesso, dominato dallo schermo dal 12.3 pollici per l’infotainment che si estende per tutta la lunghezza della plancia, ma non mancano dotazioni aggiuntive che sulla Limited Edtion vengono offerte di serie, come il tetto panoramico, i sedili riscaldati e la suite di sicurezza Honda Sensing.

Sotto al cofano c’è il solito motore elettrico da 154 CV e 315 Nm di coppia, abbinato ad una batteria da soli 35,5 kWh che le permette un’autonomia di soli 220 km, perfetta per un utilizzo esclusivamente urbano ma comunque ridotta per un veicolo che vanta uno stellare prezzo di partenza di 41.900 euro.