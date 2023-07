A Londra le tasse non pagate dalle auto elettriche ricadranno sugli altri automobilisti

Tempi duri per gli automobilisti con nuove tasse e nuovi regolamenti restrittivi all'orizzonte, pronti a spuntare come funghi. Dopo Parigi, intenzionata a tassare i SUV che parcheggiano in centro, tocca a Londra fare la voce grossa contro i guidatori.

L'idea di Sadiq Khan, il primo cittadino londinese, è quella di introdurre una tassa nei confronti di coloro che circolano in centro città estendendola alla zona della Grande Londra. Non è ben chiaro come funzionerà ma fra le ipotesi, così come riferisce il tabloid Daily Mail, vi è quella di far pagare una tassazione in base ai chilometri percorsi o al tempo trascorso in auto.

Perchè tale decisione? Secondo quanto sottolinea ancora il quotidiano inglese “la colpa”, indiretta ovviamente, sarebbe delle auto elettriche. Ancora una volta i poveri EV finiscono al centro della polemica, ma ovviamente non c'entrano nulla.

Va detto che sono molti gli automobilisti che sono passati alle auto a emissioni zero in questi ultimi anni a Londra, di conseguenza sono venute meno tutte quelle tassazioni legate ad esempio a pedaggi, parcheggi, bolli e via discorrendo, di cui godono appunto i proprietari di auto elettriche nei primi anni di possesso.

Tali vantaggi hanno comunque una scadenza, visto che dal 2025 il Regno Unito tasserà anche le auto elettriche, applicando la famosa Vehicle Excise Duty, in ogni caso, prima di quella data, saranno svariati i denari persi della casse londinesi così come delle altre città.

Che dire poi del carburante, altro prodotto altamente tassato il cui consumo fra le automobili sta diminuendo in Inghilterra, Londra compresa, proprio per la maggiore diffusione degli EV.

Per questa ragione, ma anche per contrasto all'inquinamento, Sadiq Khan starebbe pensando a tale pedaggio decisamente drastico: "Mi hanno informato che il sindaco di Londra, in previsione di un calo delle entrate dall'Ulez in futuro, nei prossimi anni, aveva chiesto loro di indagare sugli aspetti tecnici dell'introduzione della tariffazione stradale in tutta Londra", le parole di Richard Holden, ministro delle strade britannico, che ha incontrato gli alti funzionari del Transport for London (TfL), di cui Khan è presidente.

Non è ben chiaro come verrà applicata questa nuova tassazione, ma si parla della possibilità che l'amministrazione londinese sfrutti le migliaia di telecamere presenti in città per monitorare appunto gli automobilisti.