In Lombardia la Tesla Model 3 si paga 16.000 euro in meno, ecco come

Se siete lombardi e sognate di acquistare una Tesla Model 3 nuova di fiamma, potrebbe essere davvero il momento migliore per concretizzare il vostro desiderio. La combo tra incentivi regionali, incentivi statali e sconto della filiale permette di portarsi a casa la Model 3 ad un prezzo davvero niente male.

Tra tutte queste riduzioni, il prezzo scende infatti a 33.500 euro — segnala l'Ansa. 16.000 euro in meno sui 49.500 euro previsti di listino per il mercato italiano. Ma i lombardi non sono gli unici fortunati, sebbene sia il caso più eccezionale al momento in Italia.

La possibilità di pagare molto meno per una Tesla Model 3 ci sono anche in Provincia di Trento, dove complessivamente gli incentivi portano via 12.000 euro dal prezzo finale (6.000 quelli locali, scrive sempre l'Ansa). A Bolzano il taglio di prezzo si ridimensiona ulteriormente, ma è comunque molto buono. Tra incentivi locali, statali e sconto si risparmiano 10.000 euro.

Per trovare altri incentivi locali sulle auto elettriche interessanti bisogna sempre bazzicare nelle regioni a statuto speciale: il Friuli Venezia Giulia prevede 5.000 euro di contributo.

Gli incentivi ci sono anche in Veneto, dove però il contributo regionale si ferma a 3.500 euro.

A questi si aggiunge l'Ecobonus di 4.000/6.000€ (qua trovate la nostra guida). L'ultimo aiuto lo dà direttamente il rivenditore Tesla con uno sconto massimo di 2.000 euro.