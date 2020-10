Lombardia, le auto Diesel Euro 4 potranno percorrere 10.000 Km all'anno

Novità per il programma Move-In della regione Lombardia. Gli automobilisti in possesso di una vettura Diesel Euro 4, infatti, montando la scatola nera potranno aggirare il blocco del traffico imposto dall’ordinanza regionale, che ha prorogato lo stop alle Euro 4 all’11 Gennaio 2011.

Tale stop potrà essere facilmente superato aderendo al progetto Move-In, che prevede una serie di soglie chilometriche stabilite nella delibera pubblicata di recente dalla giunta regionale sul bollettino ufficiale.

Gli automobilisti, una volta registrati a Move-In, dovranno farsi montare la black box sulla vettura, a fronte di una spesa di 30 Euro una tantum e 20 Euro di abbonamento annuale al servizio.

Dopo fatto ciò, si potranno percorrere in 10.000 Km all’anno all’interno dell’Area 1, senza vincoli di orari o di giorni. Tale area comprende 209 comuni di Fascia 1 e cinque cittadine con più di 30.000 abitanti nella fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese). Sono però previste delle soglie temporali: 5.000 chilometri dei 10.000 concessi potranno essere percorsi dal 1 Ottobre al 31 Marzo. Tutte le fasce sono indicate nello screenshot che proponiamo in calce.

I 10.000 Km annui includono gli 8.000 Km di base a cui si sono aggiunti 2.000 Km di “bonus” a causa dell’emergenza Coronavirus.