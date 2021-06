La Lombardia approva i nuovi incentivi auto 2021: previsti bonus fino a 4mila Euro

Regione Lombardia attraverso il proprio sito web ha annunciato di aver stanziato nuovi incentivi per gli automobilisti che hanno intenzione di acquistare veicoli a basse emissioni. Queste novità si aggiungono ai bonus dell Lombardia di Febbraio 2021 e per certi versi li vanno a rafforzare.

Complessivamente, è stato messo in campo un platfond totale di 30 milioni di Euro a fondo perduto, di cui 12 milioni saranno destinati a coloro che ne avevano fatto richiesta in passato ma che non hanno avuto modo di usufruirne in quanto rapidamente esauriti, e 18 milioni che saranno a disposizione per chi si recherà in una concessionaria per l'acquisto di una nuova automobile.

Interessante notare come tali bonus si andranno ad aggiungere e saranno cumulabili con gli incentivi statali della Legge di Bilancio 2021.

I bonus della Regione Lombardia hanno un importo che va da 1.000 a 4.000 Euro e si articolano come sempre su varie fasce. Centrale però è la rottamazione di una vecchia automobile che, però, non potrà essere elettrica.

Nel bollettino della Giunta si legge infatti che la misura sarà valida dal 17 Giugno ed è legata ad un'auto "di nuova immatricolazione o immatricolate successivamente al 1° gennaio 2020, intestate a una casa costruttrice di veicoli o a un venditore/concessionario". La rottamazione deve essere effettuata su un veicolo a benzina Euro 0, 1 o 2 o diesel fino ad Euro 5 di propria proprietà da prima dell'1 Gennaio 2020. Sui nuovi acquisti "sarà necessaria l’applicazione dello sconto di almeno il 12% da parte del venditore sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali o di almeno 2.000 euro nel caso di autovetture a zero emissioni".