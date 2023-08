Logo Jeep, quali sono le sue origini? Da Gp Car a Braccio di ferro

Abbiamo già ripercorso la storia di Jeep dagli inizi fino ad FCA, adesso però vogliamo raccontare la storia del brand Jeep. Il tutto nasce negli anni '40, quando gli Stati Uniti chiesero alle case automobilistiche del paese di sviluppare un veicolo 4x4 per scopi militari e supportare gli sforzi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il governo statunitense lanciò un bando pubblico e molte case automobilistiche risposero alla chiamata. Tra oltre cento marchi che presentarono domanda, alla fine ne furono selezionati solo tre: Ford, Willys-Overland Motors e Bantam. Queste tre aziende iniziarono a sviluppare i loro veicoli da presentare per l'approvazione governativa. Bantam era la più piccola e la meno conosciuta, ma fu la prima a presentare un prototipo, chiamato Bantam Reconnaissance Car, o BRC.

Anche Ford e Willys-Overland Motors presentarono i loro progetti, ma alla fine, fu la Willys-Overland a ottenere il contratto di produzione. Tuttavia, sia Ford che Bantam continuarono a essere coinvolti nel processo e contribuirono al successo del veicolo Willys-Overland. Il veicolo che vinse il contratto fu chiamato Willys MB, ma divenne più comunemente noto come "Jeep".



Il termine "Jeep" aveva origini incerte, sul quale ci sono due teorie principali che circolano da tempo. La prima teoria suggerisce che il nome "Jeep" derivi dall'abbreviazione "GP", che sta per "General Purpose" (Scopo Generale). "GP" era una designazione militare comune per il tipo di veicolo 4x4 adottato dall'esercito. La seconda teoria è legata a un personaggio di fumetti molto popolare negli Stati Uniti negli anni '30 e '40 chiamato Eugene the Jeep. Questo personaggio, apparso nella striscia a fumetti Popeye, era un piccolo animale fantasma dotato di abilità straordinarie, in grado di affrontare qualsiasi sfida e terreno. Si dice che i soldati avessero notato delle somiglianze tra le capacità del personaggio Eugene the Jeep e le capacità del nuovo veicolo 4x4, e quindi iniziarono a chiamarlo affettuosamente "Jeep".

Il Jeep MB si dimostrò un veicolo straordinariamente versatile e affidabile, diventando un'importante risorsa per l'esercito degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Era in grado di affrontare terreni difficili e fornire supporto in una varietà di ruoli, inclusi trasporto truppe, ricognizione e servizio sanitario.

Dopo la guerra, il Jeep divenne popolare anche tra i civili, grazie alle sue prestazioni robuste e alla capacità di adattarsi a una vasta gamma di attività. Con il tempo, il nome Jeep è diventato un marchio famoso a livello mondiale, rappresentando un'icona nel mondo automobilistico. Purtroppo oggi il modello "tutto fare", ovvero il Renegade, non sta vendendo molto negli Stati Uniti.