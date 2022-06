Il nuovo logo Dacia arriva sulle vetture 2022: cambia tutto

Circa un anno fa, il 17 giugno 2021, Dacia svelava al mondo la sua nuova Brand Identity, compreso un logo rinnovato che tagliava tutti i ponti con il passato. Le grafiche di nuova generazione stanno debuttando nei negozi Dacia, ora invece festeggiamo l'arrivo del logo su tutte le vetture dell'attuale gamma - e non solo.

Quest'anno abbiamo lavorato davvero a stretto contatto con Dacia, provando di fatto tutte le vetture a disposizione in gamma. Vi abbiamo parlato della Sandero Stepway GPL, della Sandero Streetway con cambio automatico, abbiamo poi guidato il nuovo Dacia Duster in Francia, provato il Dacia Duster Extreme 2022 ed elencato pregi e difetti della Dacia Spring elettrica. Siamo stati infine in press tour con la Dacia Jogger 2022 a 7 posti e di recente ne abbiamo guidata una in configurazione 5 posti, di cui presto arriverà l'articolo.

Tutte vetture che purtroppo avevano ancora il vecchio logo, sia all'esterno che all'interno, ora però siamo in grado di mostrarvi il look del nuovo logo sulle vetture del brand romeno (parte del Gruppo Renault). Con la nuova Brand Identity arriveranno anche altre soluzioni di design, pensiamo all'introduzione della tinta Grigio Megalite per le barre del tetto, gli ski anteriori e posteriori e i retrovisori esterni di Sandero Stepway, Spring e Duster.

I cambiamenti saranno effettivi con gli ordini in apertura il 16 giugno 2022, le prime consegne sono previste per la fine dell'anno.