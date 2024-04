Logan Paul ha regalato un Tesla Cybertruck ad IshowSpeed: la sua reazione è fantastica

Logan Paul, youtuber e da poco wrestler, di successo ha voluto ricompensare un suo collega anch'egli creator, IShowSpeed, regalandogli un Tesla Cybertruck pochi giorni dopo che la coppia aveva partecipato insieme a un grande evento di wrestling della WWE.

Dopo la vittoria nella competizione, Paul ha deciso di ringraziare Speed con un nuovissimo Tesla Cybertruck nero. Dopo aver coperto gli occhi dell'amico, ha svelato il veicolo con un fiocco rosso sul davanti, suscitando la gioia di Speed. Questo gesto di generosità non è insolito per la famiglia Paul, nota per i suoi gesti stravaganti verso coloro che li supportano.

Inoltre, considerando il patrimonio di entrambi i creator, è probabile che Speed continuerà a ricevere altri regali lussuosi, considerando che possiede già una Lamborghini a tema Cristiano Ronaldo e una villa da 10 milioni di dollari, costruita grazie alla sua fama online.

Come già detto poco fa, questo Cybertruck presenta una wrappatura nera. In un precedente articolo vi abbiamo parlato di come sia in realtà piuttosto semplice la procedura di wrappatura del pick up elettrico di Tesla. La facilità con cui i parafanghi del Cybertruck possono essere rimossi, come evidenziato dall'officina Wrap Bullys, unità alla spigolosità del mezzo, rende il processo davvero molto semplice e intuitivo.

Tesla ha recentemente avviato una geniale strategia di marketing, portando il suo Cybertruck a New York City mentre trainava una Tesla Model Y attraverso diverse zone iconiche della città, evidenziando le capacità di traino del veicolo e il fatto che entrambi sono prodotti americani. Questa iniziativa è stata parte degli sforzi di Tesla per contrastare il recente calo delle vendite nel primo trimestre del 2024.

Su Arexons Pasta rimuovi graffi, auto carrozzeria, Speciali micropa è uno dei più venduti di oggi.