LMX 64H, la e-bike potente quanto un 50cc: raggiunge infatti i 45 km/h

Ormai è impossibile non accorgersene: è scoppiato il boom delle e-bike con pedalata assistita, anche in Italia, dove la nostrana Fantic Motor sta per lanciare ISSIMO che abbiamo provato per le strade di Milano. Nel frattempo sta per arrivare anche la nuova LMX 64H.

Parliamo di una "e-bike" davvero particolare, poiché offre una potenza davvero invidiabile. Ha un aspetto da bicicletta classica e un cambio tradizionale completo (l'ISSIMO di Fantic ad esempio ha solo 5 rapporti, non assomiglia per nulla a una bici normale), allo stesso tempo però monta un motore da ben 2,5 kW, potrebbe dunque essere paragonata a un motociclo in tutto e per tutto.

In Europa infatti bisognerà assicurarla e avere una targa, parliamo di un mezzo da guidare con molta attenzione: grazie al suo motore e alla sua leggerezza, possiede una coppia da 200 Nm, quasi al pari di una piccola city car dall'indole sportiva o di un go-kart...! Pedalando insieme a voi, il motore della nuova LMX 64H può raggiungere facilmente i 45 km/h (come le nuove e-bike di Trek), cosa che ovviamente non la classifica più come bicicletta - in Italia le e-bike non possono superare i 25 km/h.

Questa e-bike è un 50ino in tutto e per tutto, tecnicamente, infatti può essere guidata anche senza pedalare grazie a un acceleratore indipendente presente sul manubrio - se mai vi fossero ancora dubbi sul suo DNA da motociclo. Tutto questo, unito a una batteria da 857 Wh, porta il prezzo della LMX 64H a 5.760 euro, scontato a 4.990 euro per chiunque effettui il pre-order. Davvero un mezzo atipico, da guidare con molta attenzione...