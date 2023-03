La LiveWire ONE elettrica arriva in Europa: costa quanto una Ducati Panigale V4

Anche se le auto elettriche sono sempre più popolari in Europa, le moto elettriche fanno un po' più di fatica, un po' per i prezzi, un po' per passione, con gli appassionati estremamente legati ai modelli termici. Tuttavia le cose stanno lentamente cambiando e ora la LiveWire ONE di Harley-Davidson è disponibile nel vecchio continente.

Al momento la moto totalmente elettrica del brand green di Harley-Davidson è disponibile soltanto in quattro Paesi europei, e l'Italia non è fra questi, del resto sull'elettrico siamo parecchio indietro rispetto ad altre nazioni... La LiveWire ONE è disponibile in Germania (tutti i prezzi che seguono sono da intendersi tasse incluse) a 24.990 euro, in Francia a 25.290 euro, nei Paesi Bassi a 25.390 euro e nel Regno Unito a 22.990 sterline. Insomma una discreta mazzata in termini pratici, con la LiveWire ONE che in Europa arriva a costare quanto una Ducati Panigale V4 (distrugge la sua Ducati Panigale V4 ma si salva).

Ma con questi prezzi che caratteristiche tecniche ci portiamo a casa? La LiveWire ONE offre una potenza di circa 100 CV, raggiunge i 178 km/h di velocità massima, accelera da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi, da 100 a 130 km/h in 1,9 secondi, ha una trasmissione a marcia singola e una batteria da 15,5 kWh. Un accumulatore che le permette di percorrere 235 km in ambito cittadino, 112 km in autostrada, mentre la ricarica è possibile in circa un'ora presso una colonnina DC, in 11 ore presso una colonnina AC. Dite che il gioco vale la candela?