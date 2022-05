La LiveWire Del Mar di Harley-Davidson sold out in 18 minuti nell'edizione Launch Edition

Lo scorso 10 maggio Harley-Davidson ha presentato al mondo la seconda moto elettrica a marchio LiveWire, per saperne di più: Harley-Davidson presenta la LiveWire S2 Del Mar. Un veicolo a zero emissioni dal costo di 17.699 dollari nella sua versione Launch Edition. Vi sembra troppo? È andata sold out in 18 minuti.

Gli ordini della speciale Del Mar Launch Edition, prodotta in appena 100 esemplari, sono stati aperti alle 12:40 pm CT il giorno successivo alla presentazione (in Italia erano le 19:40) e alle 12:58 pm CT tutte le unità disponibili risultavano esaurite. Con la LiveWire One Harley-Davidson ha strizzato l'occhio a un pubblico più maturo (la Harley-Davidson LiveWire percorre oltre 1.700 km in meno di 24 ore), che cercasse il top del top nel mercato elettrico (non a caso la One costa quasi 30.000 dollari), la S2 Del Mar invece guarda a un pubblico molto più giovane.

Un pubblico che ha accolto alla grande la chiamata, con gli ordini esauriti in appena 18 minuti - almeno per la prima sfornata di Del Mar a tiratura limitata. Una moto elettrica che vanta cerchi da 19 pollici, primo equipaggiamento di pneumatici formato da gomme Dunlop DT1, una coda maggiormente affusolata e una livrea speciale. La Del Mar stock non andrà sold out, è molto probabile però che sarà a sua volta un successo, con un prezzo di partenza di 15.000 dollari. Harley-Davidon dunque potrebbe aver colpito nel segno, con una moto elettrica agile e accessibile che promette fino a 160 km di autonomia con una carica (in città almeno, in autostrada il dato non è stato diffuso).