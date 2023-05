Liux Geko, una nuova micro car EV con la carrozzeria fatta di piante

Le micro car EV sono sempre di più, e il segmento si arricchisce del brand Liux, una start up spagnola il cui focus sono le auto elettriche sostenibili, realizzate con materiali sostenibili per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. L’ultima nata è la Liux Geko, una piccoletta dal look sportivo e con carrozzeria in fibre composite biologiche.

Come spesso accade sulle vetture di questa tipologia, il design della vettura è un monovolume che potrebbe stare all’interno di un cubo, ma rispetto al look “scatoloso” della Citroen Ami ad esempio, sulla Liux Geko le forme sono molto più sportive ma allo stesso tempo morbide e organiche, con dettagli aggressivi come i gruppi ottici a LED e i cerchi dalle dimensioni piuttosto generose. Inoltre è leggermente più grande della francese, con una lunghezza di 2,7 metri (+29 cm rispetto alla Ami) e una larghezza di 1,5 metri (+11 cm rispetto alla Ami).

Il punto forte della vettura è però la cellula monoscocca che fa anche da carrozzeria, realizzata con fibre di lino e resina a base biologica, lasciate a vista per simulare l’effetto che solitamente attribuiamo alla fibra di carbonio. Inoltre si fa largo uso della stampa 3D che aiuta a ridurre i tempi di produzione e permette quindi un ulteriore taglio nelle emissioni di CO2 nell’aria.

La Liux Geko rientra nei veicoli di categoria L7e, dunque adotta un motore elettrico in posizione posteriore che ha la potenza limitata a 20 CV, accoppiato ad una batteria modulare da 13 kWh che promette un’autonomia stimata di circa 150 km. Il suo peso è di appena 550 kg.

Infine vale la pena precisare che al momento la Liux Geko esiste soltanto in forma digitale e la startup non ha ancora dichiarato una data di inizio dello sviluppo né l‘ipotetico prezzo di listino, dunque non è detto che la vedremo in produzione. In ogni caso il segmento delle micro car è sempre più folto e vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro approfondimento sulla Microlino, il quadriciclo costruito a Torino.