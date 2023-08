Ogni litro di benzina potrebbe costare 20 centesimi in meno: Federcontribuenti all'attacco

Il 16 agosto 2023 Assoutenti ha denunciato una questione al limite del surreale: lungo la A8 la benzina è stata venduta da un distributore a 2,722 euro. Tale scandalo ha innescato un feroce dibattito nel nostro Paese, con Federcontribuenti intenta ora a far chiarezza: quanto potrebbe costare davvero la benzina in Italia?

Ormai lo sappiamo: oltre il 55% del prezzo finale alla pompa è costituito da tasse. Significa che su ogni euro di benzina paghiamo più di 55 centesimi di tasse, mentre il bene vero e proprio ci costa meno di 45 centesimi. Stando alla recente denuncia di Federcontribuenti, “il prezzo della benzina potrebbe essere ridotto di 20 centesimi di euro al litro”, e questo senza alcuna conseguenza per lo Stato.

Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti, è convinto che sia arrivato il momento di sensibilizzare in maniera radicale i cittadini, non a caso ha lanciato lo slogan Metà del tuo pieno va in tasse allo Stato. Questa frase finirà su un adesivo che verrà attaccato su molte pompe di benzina sparse per tutto il territorio nazionale, con la speranza che gli automobilisti si rendano conto del perché la benzina costi così cara nel nostro Paese.

“Su 2 euro di costo al litro della benzina verde, il totale delle accise è di 98 centesimi, a cui poi viene applicata un’ulteriore tassa di 20 centesimi” ha detto Paccagnella, “Praticamente paghiamo una tassa sulle tasse. La materia prima costa solo per 60 centesimi sul prezzo finale, che poi viene completato da 22 centesimi relativi ai costi di distribuzione”. Secondo il presidente di Federcontribuenti i prezzi fuori controllo di benzina e diesel non fanno altro che “provocare danni morali e materiali ai cittadini e alle imprese”. Non a caso il caro benzina si paga anche con la spesa, poiché le aziende di trasporti devono in qualche modo sopperire ai rincari.