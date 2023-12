Il nuovo listino della Alpine A110 2024, più ricca rispetto al passato

Alpine, il marchio sportivo del Gruppo Renault, sta rivisitando la sua gamma A100 per il 2024, aggiungendo più equipaggiamenti di serie e presentando un nuovo listino per l’Italia.

Partiamo dalla Alpine A100 “originale”: telaio “Alpine” da berlinetta e 252 CV di pura potenza, per una guida divertente e precisa. Di serie, questa vettura è dotata di cerchi Serac da 18” con dischi ventilati da 320 mm per una frenata più potente ad alte prestazioni, i retrovisori esterni sono ripiegabili elettricamente (di serie su tutta la gamma), mentre l’abitacolo si arricchisce di una pedaliera sportiva con poggiapiedi in alluminio. Il prezzo in questo caso parte da 66.300 euro.

Passando alle edizioni speciali, la Alpine A100 GT è una coupé Gran Turismo con telaio “Alpine” che parte in Italia da 77.350 euro. Il suo motore da 300 CV bilancia prestazioni e comfort, trasformandola in un’auto sportiva adatta anche a lunghi viaggi e spostamenti quotidiani. Viene venduta con cerchi di serie Grand Prix da 18” diamantati neri e monogrammi laterali cromati della A di Alpine. A proposito di comfort, a bordo offre il sistema audio Focal Premium, il retrovisore elettrocromico antiriflesso e i sedili riscaldabili, la pedaliera e il poggiapiedi in alluminio.

Con la Alpine A110 S il telaio diventa “Sport” e tutto è votato alle alte prestazioni (la nostra prova della nuova Alpine A110 S). Ha un motore da 300 CV, pneumatici semi-slick e un kit aerodinamico specifico. Offre cerchi Fuchs forgiati da 18”, fari anteriori neri a boomerang e un retrovisore interno elettrocromico antiriflesso. Il suo prezzo nel nostro Paese parte da 79.050 euro.

Chiudiamo dunque con la particolare versione A110 R Turini: qui il cartellino del prezzo parte da 108.000 euro, del resto parliamo di una vettura derivata dalla A110 R con cerchi in alluminio GT Race da 18” Nero Mat. Il motore eroga 300 CV e 340 Nm di coppia, rispetto alla A110 R è più bassa, più veloce, più dinamica. Può superare i 280 km/h, anche grazie a diversi elementi in carbonio che la rendono magnificamente leggera.

Sul listino italiano rimane in ogni caso anche la A110 R “pura” (Alpine A110 R, la sportiva definitiva da 1.082 kg di peso), con prezzi a partire da 114.000 euro.