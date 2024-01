I listini auto di inizio 2000: quando acquistare una Ferrari F40 costava solo 275mila euro

Nel corso degli ultimi anni i listini delle auto, sia del nuovo che dell'usato, sono decisamente lievitati. Basti pensare che in Italia si sfiorano i 30mila euro per acquistare un'auto nuova, un prezzo che la maggior parte dei nostri connazionali non può permettersi.

Per farci decisamente male pubblichiamo un post pubblicato dalla pagina Instagram Gentleman Drivers, in cui vengono segnalati i prezzi di vendita dell'usato di alcune auto, sia supercar quanto sportive, di inizio anni 2000.

Non abbiamo la data precisa ma in ogni caso è già presente l'Euro (entrato in vigore nel 2001), e a nostro intuito non dovremo discostarci di modo dai primi anni del nuovo millennio. Si trovano delle vere e proprie chicche, a cominciare da una Ferrari F50, la Rossa del 50esimo anniversario, datata 1996 con 20mila km, in vendita a 355mila euro. Oggi la si può acquistare ad un minimo di 3 milioni di euro, di conseguenza stiamo parlando di un valore di fatto decuplicato.

Spazio ad una Lancia Delta Evoluzione del 1992, edizione limitata 221/400, in vendita a soli 14.800 euro, contro i circa 80mila euro di oggi (a seconda del modello). Per una Mercedes 350 SL, perla datata 1980, bastavano invece 8.850 sterline, mentre per una Mercedes 350 SLC ne servivano ancora di meno, 5.950.

Spazio anche ad una mitica Renault Clio Williams, che insieme alla Saxo e alla 106 Rallye dominava gli anni '90, acquistabile a soli 6.600 euro (oggi può valere fino a 30mila euro). Che dire poi di un altro mostro sacro come la Ford Escort Cosworth del 1993, in vendita a soli 12mila euro, mentre per una BMW M3 del 1987 con ammortizzatori Bilstein e cerchi in lega da 17 pollici, bastavano 11mila euro.

Ma la chicca resta senza dubbio la Ferrari F40, una delle auto più belle di sempre, che a inizio 2000 si poteva acquistare a soli 275mila euro, meno di un decimo del valore attuale.