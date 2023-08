I listini auto di inizio 2000: con il prezzo di una Fiat 500e si comprava una Ferrari

Quanto sono aumentati i prezzi delle auto negli ultimi 20 anni? Purtroppo per noi tantissimo. Basti pensare che oggi in Italia il costo di un'auto nuova sfiora in media i 30mila euro, di conseguenza è facilmente intuibile capire quanto le vetture siano aumentate non seguendo però la crescita degli stipendi.

Una chiara conferma l'abbiamo grazie ad un video dell'utente motormaniaco_ pubblicato su TikTok, in cui vengono mostrati i prezzi di alcune auto usate a inizio 2000, decisamente interessanti.

Si parte con una Lancia Delta Evo di colore giallo del 1992 in vendita a 9.500 euro, mentre per una rarissima Renault Maxi Turbo Due del 1984 servivano 19.500 euro. Spazio ad un'altra lancia Delta Evoluzione HF del 1992 a 9.000 euro, oltre ad una splendida BMW M3 nera del 1987 a 10.000 euro.

Proseguiamo con una fantastica Lancia Thema Ferrari, gioiello con l'alettone retrattile, modello del 1989, colore rosso bordeaux, acquistabile a soli 8.500 euro. Fra i pezzi più pregiati di inizio anni 2000 vi era anche una Porsche 356 C, sportiva del 1964 in vendita in colorazione bianca a 30mila euro.

Senza dubbio molto interessante anche una Ferrari 348 TS di colore rosso proposta a 35mila euro trattabili, il prezzo con cui oggi si acquista più o meno una 500 elettrica, che di listino, nuova, sta a 33mila euro.

Per una spettacolare Ford Escort Cosworth del 1993, colorazione bianca, servivano invece solo 12mila euro, ma occhio anche ad una BMW 850i del 1992, con cerchi in lega da 18 pollici, in vendita a 7.900 euro.

Fra le vetture in vendita anche un'altra Ferrari, precisamente una 208 GTB del 1982, per cui bastavano 24.500 euro, che salivano a 28.500 per una 208 GTS. Segnaliamo infine una splendida Porsche 2.7 Targa del 1976, di colore nero, a 14.000 euro.

Si tratta purtroppo dell'ennesima conferma di quanto i prezzi delle auto siano cresciuti vertiginosamente negli ultimi anni, in particolare dalla pandemia di covid, e nel contempo, i nostri stipendi, ahinoi, siano rimasti tutto sommato molto stagnanti. Qui sotto il link al video di TikTok in questione.