I listini Alfa Romeo del 2003: dai 33mila euro della 147 GTA ai 44mila della 156 da 250 CV

Quanto costa oggi un'auto nuova in Italia? La media è di 30mila euro e se tale cifra non vi fa ancora troppo male, perchè non comparare i listini attuali a quelli di 20 anni fa? Nel 2003 erano in vendita alcune vetture davvero interessanti a marchio Alfa Romeo: scopriamole insieme.

Così come da post pubblicato dalla pagina Instagram Macchina Gialla, all'inizio degli anni 2000 Alfa Romeo non sapeva cosa fossero i SUV, e a differenza della line up attuale, che prevede due Sport utility vehicle e una berlina, oltre all'hypercar in serie limitata Alfa Romeo 33 Stradale, il biscione, due decadi fa, era perfettamente immerso nel suo ruolo di sportiva tutta pepe.

Oltre alle vetture standard, era così possibile trovare in commercio delle sportivissime come ad esempio la 147 GTA, una belva con un motore 3.2 V6 da 250 cavalli e record al Nurburgring per la categoria. Quanto costava? 33.151 euro, più o meno quanto costa oggi una 500 elettrica.

Che dire poi della 156 GTA, altra vettura “monstre” di Arese, montante lo stesso motore della 147, in vendita a 44.092 euro. Un'auto utilizzata anche come safety car per la Formula 1 e un motivo ci sarà.

Saliamo di segmento con la 166, l'ammiraglia dell'epoca in casa Alfa Romeo, in vendita anche nella versione 3.0 V6 da 220 cavalli, al prezzo di 41.451 euro. Era spesso e volentieri utilizzata dai diplomatici, anche se al classico rosso Alfa preferivano un più sobrio nero o blu.

Chiudiamo con la GTV, presente sia in versione classica che spider, aperta. Ballavano 1.000 euro di differenza fra le due, con la prima in vendita a 37.776 euro nella versione 3.2 V6 24V e la seconda invece a 38.776 euro sempre con la stessa motorizzazione. La GTV “open-air” fu una delle prima spider ad offrire una capote elettrica completamente automatizzata, in un periodo in cui questo tipo di vetture erano riuscite a conquistarsi una buona fetta di pubblico, leggasi le rivali Mercedes SLK e BMW Z3.

Nel 2003 erano quindi in vendita cinque auto belle e sportive che hanno fatto non solo la storia del marchio Alfa ma dell'auto italiana: quale avreste acquistato?