Ecco una lista dei grandi eventi sulle auto d'epoca rimandati causa Coronavirus

L'industria dell'automobile è stata pesantemente minata dal Coronavirus, ne è un recentissimo esempio la catastrofica situazione in Volkswagen, compagnia che sta perdendo all'incirca 2 miliardi di euro a settimana per la chiusura degli stabilimenti. L'epidemia però sta danneggiando anche i più importanti eventi sulle auto d'epoca.

Rinviato infatti non molte ore fa il Goodwood Festival of Speed che nella scorsa edizione ci ha deliziato con un prototipo di Porsche Taycan, con un esemplare unico di Lamborghini Alston C18 e con la presenza della nuova Ford GT MK II. A Goodwood è dal 1993 che vengono radunati appassionati d'auto d'epoca, ma quest'anno non sappiamo ancora quando e se avrà luogo.

A seguire troviamo il Concorso d'Eleganza Villa d'Este che ogni anno si tiene al Cernobbio, e che al momento dovrebbe aprirsi il 16 ottobre invece del 22 maggio. Si tratta di una competizione stilistica sulle auto d'epoca, e rivaleggia con Pebble Beach (che l'anno scorso ha visto la presentazione della Bugatti Centodieci di Ronaldo) tra le competizioni più importanti al mondo in questo genere.

Posticipata anche la Coppa Milano Sanremo, gara dal 1906 attira gli appassionati di auto storiche. La Coppa avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 3 aprile, e coinvolgere un percorso di oltre 700 chilometri attraverso le bellissime Langhe. La dodicesima edizione non ha al momento una data certa.

Si terrà tra il 22 e il 25 di ottobre, invece che a maggio, la Millemiglia che per la trentottesima volta terrà forte il ricordo della storica corsa disputata tra il 1927 e il 1957. L'evento è fortemente caldeggiato dall'Automobile Club di Brescia e si svolgerà in concomitanza dei festeggiamenti per i centodieci anni di Alfa Romeo (ecco il nuovo logo), che ricorderà vetture iconiche come la 6C 1500 SS, la 2000 Sportiva o la 1900 Super Sprint, trasferite per l'occasione dal Museo Storico di Arese.

Insomma le notizie non sono propriamente entusiasmanti per gli appassionati di automobili, ma siamo sicuri che quando si tornerà a partecipare a questi eventi l'eccitazione sarà ancora maggiore che in precedenza.