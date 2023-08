Linus: 'Auto elettriche? Sono una stronz*ata! I motori moderni non inquinano'

E' durissimo il commento di Linus, uno degli speaker radiofonici più famosi d'Italia, nei confronti delle auto elettriche. Durante una delle ultime puntate del suo programma su Radio Deejay assieme all'immancabile spalla Nicola Savino, ha puntato il dito nei confronti degli EV.

Cosa ha detto di preciso? Senza troppi giri di parole Linus si è soffermato sull'aspetto inquinante degli EV, cosa che spesso e volentieri viene ventilata e che abbiamo trattato anche noi di recente con un nuovo studio circa l'inquinamento degli pneumatici delle auto elettriche per via dell'eccessivo peso delle stesse.

In ogni caso Linus ha spiegato: “Sono nemico della macchina elettrica... è una st*onzata... perché la società occidentale sta usando sempre meno le automobili. Tra 20 anni saranno un quarto di quelle che usiamo adesso, è un problema che si va a risolvere da solo”.

Quindi Linus ha proseguito: “Quello che inquina delle macchine sono i freni e le gomme. I motori moderni non inquinano, la macchina elettrica non risolve il problema. Quindi se non volete cambiarla avete la mia benedizione”.

Anche il co-conduttore Nicola Savino, non sembra molto propenso all'acquisto di un'elettrica: “Le auto elettriche sono ecologiche dopo i 90 mila km. C'è un problema – aggiunge - nessuno di quelli che comprano un’auto elettrica fa 90 mila km. È una transizione che si poteva gestire con maggior morbidezza...”, ha quindi concluso.

Le dichiarazioni di Savino e Linus ci insegnano che lo scetticismo nei confronti delle auto elettriche è trasversale, interessando ogni ceto della nostra popolazione, indipendentemente da reddito, livello culturale e orientamento politico.

In ogni caso la tesi di Linus è senza dubbio particolare, visto che a suo modo di vedere nei prossimi 20 anni le auto in circolazione saranno un quarto in meno rispetto a quelle attuali, così come quanto spiegato da Savino circa l'aspetto “green” dopo i 90mila km, teoria che fino ad ora non avevamo mai sentito.

La cosa certa è che in Italia vi sono numerose fake news sulle auto elettriche e ciò starebbe contribuendo, seppur in parte, al flop delle stesse nel nostro Paese.