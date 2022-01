Il Lingotto Fiat in scala 1:32 è meraviglioso: fedelmente riprodotto e funzionante

Slot Modes Raceways è famoso tra gli appassionati di slot cars e diorami, ma la loro ultima creazione è qualcosa di mozzafiato. Un cliente ha commissionato la riproduzione del Lingotto, il famoso edificio che racchiudeva la fabbrica Fiat. È stato riprodotto nei minimi dettagli, e tutto è perfettamente funzionante, compreso il test track sul tetto.

La riproduzione in scala 1:32 misura 4,57 metri in lunghezza, 1,82 metri in altezza e 1,22 metri in profondità, e nella parte frontale presenta numerose “vetrate” che lasciano intravedere tutto ciò che si trovava all’interno di questo incredibile edificio, che Le Corbusier definì “uno dei luoghi più impressionanti dell’industria”.

Per chi non lo sapesse, prima che passasse nelle mani di Stellantis, Fiat aveva una sua fabbrica, ed era appunto il Lingotto, aperto nel 1923 e da molti considerato come una meraviglia dell’architettura. Ma cosa aveva di così speciale? Ebbene, era la sua struttura ad essere rivoluzionaria, perché si sviluppava su cinque piani, ognuno dei quali adibito ad una determinata fase della catena produttiva. La catena di produzione partiva dal piano terra, dove arrivavano le materie prime, e a mano a mano procedeva di piano in piano fino al tetto, che ospitava una pista ovale con curve sopraelevate, utilizzata per testare le auto che uscivano dalla linea di produzione.

Purtroppo nel 1980 Fiat interruppe la produzione e a seguito di un concorso di idee l’edificio è stato poi trasformato in quello che vediamo ancora oggi, un complesso ad uso commerciale e culturale, grazie alla presenza di aree concerti, un teatro, una sala conferenze, centri commerciali e anche un hotel. La pista invece è rimasta intatta sul tetto dell’edificio e ancora oggi è possibile visitarla, per rendersi conto di quanto fosse avveniristico questo progetto.

