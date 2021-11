Avevate mai visto una limousine Ferrari? Esiste, e costa 20.000 dollari

La Ferrari 365 GT4 2+2 non è certamente tra i modelli più rari mai prodotti dalla casa di Maranello, che nel tempo ne ha commercializzato non poche varianti. Avvistare la Gran Turismo del Cavallino Rampante però resta un compito estremamente difficile.

Per questo motivo quando abbiamo visto l'esemplare visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina siamo rimasti di stucco. Si tratta di una delle pochissime Ferrari 400i mai importante negli Stati Uniti, e per molti anni ha fatto parte della collezione di Orange County Ferrari. Tuttavia, come voi stessi avrete già notato, la vettura non possiede più le forma originali: è stata convertita in limousine e recentemente venduta per 20.000 dollari in occasione della Garage Dream Auctions.



E' del tutto inutile da parte nostra indicare i ritocchi, ma è chiaro che lo stile Pininfarina è stato accantonato per lasciar spazio ad una rivoluzione della carrozzeria e ad una revisione sostanziale degli elementi strutturali. Per allungare un'autovettura in questo modo bisogna rimuovere totalmente la vernice e tagliare in due la carrozzeria, e siamo pronti a scommettere che il lavoro non sia costato poco, soprattutto in termini di tempo (date uno sguardo a questa lunghissima Ferrari 360 Modena). Oltretutto la limo poggia su cerchi e pneumatici nuovi di zecca.



Allo stesso tempo il motore è stato lasciato così com'era quando la 400i è uscita dalla fabbrica. Si tratta di un generoso V12 a 60° capace di erogare 340 cavalli di potenza a 6.200 giri al minuto collegato presumibilmente ad un cambio manuale a cinque rapporti. Lo stesso non si può dire per l'abitacolo, che invece ha subito una vera e propria rivoluzione: la tappezzeria è stata sostituita completamente, e il risultato finale è davvero encomiabile.



Al giorno d'oggi la Gran Turismo di Maranello è rappresentata dall'incredibile Ferrari Roma. A quanto pare si tratta di un'auto molto apprezzata dai calciatori: l'ex Napoli Marek Hamsik ha acquistato una Ferrari Roma personalizzata per il suo trentaquattresimo compleanno.