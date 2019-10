Limiti a 130 Km/h nelle autostrade tedesche? Il Bunderstadt respinge la proposta dei verdi

Il Partito dei Verdi aveva presentato in Parlamento una proposta di legge che, se approvata, avrebbe introdotto anche nelle autostrade tedesche i limiti di velocità. Fissati 130 Km/h ovunque. È l'ennesima volta che viene presentata la proposta, e per l'ennesima volta il Parlamento tedesco l'ha respinta.

Questa volta però gli amanti dell'autostrada libera dai limiti un po' di timore lo avevano, questo perché la proposta di legge era uscita dal solito gruppuscolo dei verdi, e aveva ricevuto anche il consenso dello stesso Ministro all'Ambiente, in quota socialista.

Se però il Ministro all'Ambiente aveva fatto intendere che ci sarebbe potuta essere un'intesa, la proposta aveva ricevuto anche l'immediata opposizione del Ministro ai Trasporti, quota CSU.

La questione continua ad essere molto divisiva in Germania, con diverse fette dell'opinione pubblica che ritengono che l'assenza di limiti di velocità sia anacronistica e pericolosa. Sempre in Germania assistiamo, ad esempio, a sperimentazioni in materia di leggi e regolamenti che sono tutto fuorché nella direzione di dare piena libertà agli automobilisti. Ad esempio a Berlino si studia una proposta per vietare la circolazione dei Suv.

Durante il parlamento alcuni membri dell'AfD hanno sottolineato come in Paesi dove i limiti di velocità esistono, gli incidenti sono molto superiori rispetto alla Germania.

Alla fine il Bunderstadt ha respinto la proposta di legge: 498 contrari, solamente 126 favorevoli.