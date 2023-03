Limite velocità sulle autostrade italiane a 150 km/h: ecco dove potrebbe essere introdotto

Torna a circolare con forza l'idea che sulle autostrade italiane si possa innalzare il limite massimo di velocità a 150 km/h. A parlarne nelle scorse ore è stato il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini.

Intervistato durante la trasmissione Mattino 24 su Radio 24, l'esponente del governo Meloni ha spiegato che la possibilità di innalzare il limite di velocità massima in autostrada dai 130 km/h ai 150, sarebbe in programma in vista di un futuro non troppo lontano: “Ragioneremo sui limiti di velocità in alcuni tratti autostradali – ha fatto sapere Salvini - stiamo facendo tutte le valutazioni del caso con i tecnici. Ci sono tratte autostradali ampie, dove sul modello tedesco si può pensare anche di aumentare i limiti. Anche perché purtroppo la stragrande maggioranza delle morti per incidente avvengono non su autostrada, ma sulle extraurbane. Quindi con buonsenso i limiti possono essere ritoccati al rialzo in alcuni tratti e diminuiti in altri”. Il ministro Salvini ha poi chiosato: “La velocità non è una scelta politica”.

Come specificato dal leader leghista, l'unica nazione che non prevede "blocchi" autostradali è la Germania, che ha deciso di non introdurre i limiti di velocità sull'autobahn anche per via della diffusione delle auto elettriche.

C'è da dire che non è la prima volta che in Italia si discute dell'aumento dei limiti sulle autostrade, visto che nel 2001 fu il ministro Pietro Lunardi a proporre l'innalzamento, poi nel 2019 toccò ancora alla Lega provarci, proponendo i 150 km/h su autostrade con almeno tre corsie per senso di marcia, asfalto drenante e sistema di telecamere tutor.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, che ha pubblicato la grafica che trovate in alto a questa pagina, il nuovo limite di velocità potrebbe essere introdotto sull'A8 Milano-Varese dall'intersezione con la A9 fino alla barriera di Milano, quindi per 33,6 km sull'A4 da Milano Est a Bergamo.

E ancora, sull'A1 per ben 70 km dall'allacciamento dell'A22 sino a quello con l'A14, poi sull'A26 per 12 km fra Vercelli Est e l'allacciamento con la A4, e ancora, tra le uscite Modena Nord e Sud sull'A1, quindi sull'A27 Venezia Belluno fra i caselli Treviso Nord e Treviso Sud, poi sull'A14 fra Faenza e Forlì, sulla Milano-Napoli fra Colleferro e Agnani-Fiuggi, e infine sull'A1 Cassino-San Vittore e l'A30 Caserta-Salerno, due tratti da 20 km ciascuno.

Curioso come da una parte si voglia aumentare il limite di velocità sulle autostrade, mentre dall'altra si cerchi di limitare le “corse” nelle città, come il caso di Milano, dove dal primo gennaio 2024 scatterà la zona 30 km/h.