Limite di 30 km/h? Il dossier dà ragione ai sindaci: 'A 50 si muore, a 30 no'

30 km/h sì o no? Secondo un autorevole dossier la risposta sarebbe affermativa. Introdurre il limite di velocità nelle grandi città comporta prima di tutto una riduzione delle vittime, ma anche meno smog, quindi meno inquinamento e minori problemi di salute.

A scriverlo è il Corriere della Sera (la foto che trovate in questa pagina è presa dal quotidiano), che riporta anche le parole di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia: «Adesso la cittadinanza è più sana e felice. E poi certo, siamo anche molto orgogliosi che Olbia, con il limite di velocità dei 30 chilometri orari in vigore già dal 2021, sia un esempio a livello nazionale e speriamo che la nostra esperienza possa aiutare a portare avanti l’iniziativa in altri comuni o, meglio ancora, la legge nazionale».

La splendida cittadina sarda è stata la prima ad introdurre il limite dei 30 all'ora, ben tre anni fa, un divieto che vige su tutta la rete stradale olbiese ad eccezione degli assi principali dove comunque non si possono superare i 50 orari.

«I dati ci dicono che è cambiata la tipologia degli incidenti – ha proseguito Nizzi al Corriere della Sera - prima erano causati soprattutto dalla velocità, adesso avvengono soprattutto per distrazione oppure per mancato rispetto della precedenza. Lo dico da medico, anzi da ortopedico: a 50 all’ora si muore. A trenta no».



Il primo cittadino di Olbia introdusse la direttiva prendendo spunto dalla Spagna, dove si viaggia a 30 all'ora dal giugno del 2021: «Non c’è paragone tra la qualità della vita in quelle città in cui si cammina, si chiacchiera sul marciapiede, si va in bici, si guardano le vetrine dei negozi in tranquillità e quelle in cui si corre in auto. Noi abbiamo meno smog, meno caos, più tranquillità».

Fra le città che potrebbero introdurre a breve il limite dei 30 km/h anche Milano, soprattutto per quanto riguarda la zona del centro, ma in Italia sono numerosi i casi, leggasi Cagliari, Reggio Emilia, Parma, Genova, Bergamo, e molti altri ancora, dove in diverse zone vige appunto il suddetto limite. Del resto tre città italiane sono fra le più trafficate al mondo, di conseguenza volente o nolente c'è poco da correre.