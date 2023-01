Lilou Wadoux è la prima pilota Ferrari della storia: correrà in GT con AF Corse

Colpo grosso di Ferrari, che tra i tanti piloti per il 2023 avrà anche la promettente e giovane pilota francese, Lilou Wadoux, che da quest’anno correrà a bordo della Ferrari 488 GTE numero #83 del team Richard Mille AF Corse in categoria LMGTE-Am.

Classe 2001, nata ad Amiens e già capace di esprimere un’ottima velocità in pista, specie l’anno scorso, quando ha lottato nel campionato mondiale endurance a bordo della Oreca LMP2 del team Richard Mille Racing, condividendo l’auto con Charles Milesi e sua maestà, Sebastien Ogier (a proposito, al Salone di Tokyo Toyota ha presentato una GR Yaris speciale dedicata a Ogier).

Le ottime prestazioni a bordo della Oreca le hanno dato la possibilità di mettersi alla guida della Toyota Hypercar e della Ferrari 488 GTE appunto, in occasione dei test di fine stagione in Bahrain, e adesso è arrivata finalmente l’ufficialità del contratto firmato con la casa del cavallino rampante per la stagione FIA WEC 2023.

“Sono estremamente felice e orgogliosa di entrare a far parte della famiglia Ferrari”, ha dichiarato la giovane pilota francese, e poi ha aggiunto: “Diventare un pilota ufficiale è un sogno che si avvera e che comporta grandi responsabilità. L'impegno messo nel lavoro però paga sempre e farò del mio meglio per ripagare chi ha creduto in me sin dagli inizi. Questa nomina rappresenta un importante passo nella mia giovane carriera, ma sono pronta per dare il massimo e rappresentare uno dei marchi più famosi al mondo”.

E a proposito di competizioni endurance, ricordiamo che Ferrari ha ufficializzato gli equipaggi che correranno dei prototipi 499P LMH.