Ligier Myli, il quadriciclo elettrico costa 6.500 euro in meno ad aprile 2024

Attorno ai quadricicli elettrici c’è sempre più interesse, banalmente lo dimostra anche l’enorme traffico generato da nostri articoli come la prova del nuovo Swapa Zip, il quadriciclo full optional. Ora anche Ligier, leader del mercato, presenta il suo primo quadriciclo a zero emissioni.

Si chiama Ligier Myli e, inizialmente, è stato lanciato dalla società francese in versione L6e, dunque accessibile dai 14 anni con 45 km/h di velocità massima - alla pari di concorrenti eccellenti come la Citroen Ami e la Fiat Topolino. Ora arriva una nuova variante L7e, più potente e accessibile dai 16 anni. Questa variante tocca infatti gli 80 km/h di velocità massima e si guida con patente B oppure B1. Per questa versione Ligier ha adottato una batteria più grande (HIGH Performance), da ben 12,42 kWh, che dovrebbe essere sufficiente a percorrere fino a 179 km di autonomia con una carica (192 sulla versione depotenziata). Con la batteria base invece (chiamata EXTENDED) si hanno 8,28 kWh per 123 km di autonomia.

La Ligier Myli è lunga 2,95 metri, larga 1,49 e alta 1,54, offre inoltre 459 litri di bagagliaio e ha un raggio di sterzata di 4,5 metri. Attualmente in Italia la Ligier Myli elettrica viene venduta in allestimento I.DEAL e batteria EXTENDED a partire da 15.690 euro (prezzo al quale bisogna aggiungere i 3.000/4.000 euro di incentivo). Con la R.EBEL ULTIMATE e batteria HIGH Performance si parte da ben 21.690 euro, stesso prezzo a cui è proposta la R.EBEL X. La variante potenziata dovrebbe essere in arrivo.

Attenzione però perché con l’arrivo della primavera 2024 Ligier ha lanciato una promo valida per tutto il mese di aprile: Myli R.EBEL elettrica parte da 15.190 euro grazie a 3.000 euro di ecoincentivi, 1.000 euro di rottamazione (laddove possibile) e 2.500 euro di campagna Ligier. Il totale dei vantaggi è di 6.500 euro.

Se l'elettrico non fa per voi, la Myli è disponibile anche con motore diesel E5 a partire da 12.490 euro. Se invece i quadricicli elettrici vi interessano, sta per arrivare in Italia anche lo Jinpeng XY, a breve sapremo prezzi e disponibilità.

Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti oggi su