Lightyear risorge dalle ceneri: nuova società dopo la bancarotta

Il mercato delle auto elettriche a energia solare non se la sta passando molto bene: Sono Motors ha dichiarato fallimento e lo stesso ha fatto Lightyear lo scorso gennaio, ora però la compagnia sta per tornare operativa.

La società dei Paesi Bassi si è fatta conoscere soprattutto per la sua Lightyear 0 da 250.000 dollari, successivamente però sono state presentate anche la Lightyear One e la Lightyear 2 al CES 2023, quest'ultima proprio pochi giorni prima della dichiarazione di bancarotta. Una storia che probabilmente meritava un finale diverso e ora Lightyear avrà la sua seconda occasione: la Lightyear 2 entrerà effettivamente in produzione.

La società ha subito una vera e propria ristrutturazione interna e tre differenti divisioni sono state accorpate in una sola chiamata ora Lightyear Technologies, che darà lavoro a un team di appena 100 persone (prima erano 600), almeno inizialmente. Ad annunciare la notizia è stato Lex Hoefsloot, CEO e Co-founder dell'azienda. Per dare un'ulteriore sistemata ai conti e pagare gli ultimi creditori Lightyear venderà alcune delle sue azioni e metterà all'asta diverse Lightyear 0 costruite prima della bancarotta. Ovviamente a risollevare l'azienda sono stati anche diversi nuovi investitori, pensiamo soprattutto a Impact Investor Group (IIG) così come a SHV, DELA, Eikenbosch Holding, Invest-NL, BOM e LIOF. Vedremo se questa volta la Lightyear 2 - che dovrebbe avere un prezzo di circa 40.000 dollari negli USA - riuscirà finalmente a vedere la luce del sole...