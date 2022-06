La Lightyear 0 a energia solare messa alla prova sotto il sole della Spagna

Lo scorso 14 giugno vi abbiamo mostrato in via ufficiale la nuova Lightyear 0, auto dotata di pannelli solari capaci di ricaricare fino a 70 km di autonomia in un giorno. I ragazzi di Fully Charged sono riusciti a provarla per la prima volta.

L'idea di un'automobile ricoperta di pannelli solari ci ha sempre affascinati, sapere che grazie all'energia del sole avremmo potuto fare meno ricariche è una possibilità grandiosa, non vediamo infatti l'ora di avere una dimostrazione pratica "dal vivo" di una tecnologia simile. I ragazzi di Fully Charged l'hanno avuta mettendo le mani per la prima volta sulla Lightyear 0 appena presentata.

Le aspettative sulla vettura a energia solare sono alquanto alte, del resto costa 149.000 euro e non è adatta a tutti i portafogli. Secondo il video di Fully Charged la macchina è impressionante dal punto di vista tecnico e non esiste nulla del genere sul mercato attuale. Forse la Mercedes-Benz EQXX può essere in qualche modo un prodotto simile (la Mercedes-Benz EQXX ha percorso 1.200 km con un pieno di energia), non può in ogni caso competere con la Lightyear 0 sul fronte dell'energia solare, elemento a dir poco unico di questo modello.

Una vettura simile infatti può essere ricaricata in ogni dove, basta avere accesso diretto alla luce del sole - motivo per cui l'evento di lancio è avvenuto in Spagna. Ovviamente per utilizzarla al meglio non è necessario vivere per l'appunto in Spagna, in California oppure nel deserto del Sahara, un clima favorevole però certamente aiuta. La Lightyear 0 ha dunque colpito i ragazzi di Fully Charged, che hanno anche raccontato di come all'interno dell'auto sia possibile anche visualizzare l'energia catturata da ogni singolo pannello, e in caso direzionare la vettura per massimizzare la produzione di energia. Che sia questo il futuro?