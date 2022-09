La Lightyear 0 è l'auto di serie più aerodinamica del mondo: battuta la IONIQ 6

Lo scorso 14 giugno vi abbiamo parlato della futuristica Lightyear 0 (tutto sulla nuova Lightyear 0 a energia solare), vettura elettrica a energia solare che oggi raggiunge un ottimo traguardo: l'azienda ha annunciato che la Lightyear 0 sarà l'auto di serie più aerodinamica del mondo.

In questo 2022 un'altra vettura di nuova uscita ci ha stupito per via di un coefficiente aerodinamico stupefacente: parliamo della Hyundai IONIQ 6 che vanta un Cx di appena 0,21. Se questa cifra vi sembra notevole, la Lightyear 0 raggiunge quota 0,175. Possono sembrare solo numeri, nel mondo elettrico però l'aerodinamica è fondamentale per avere un consumo di energia ridotto e massimizzare di conseguenza l'autonomia. Il dato è emerso durante una serie di test nelle gallerie del vento di Stoccarda, seguendo le direttive WLTP.

Ma è davvero così importante avere un basso coefficiente aerodinamico? Come ha confermato la stessa Lightyear, la resistenza dell'aria fa consumare un sacco di energia a un'auto elettrica, soprattutto ad alte velocità in autostrada - e sappiamo che questo è il territorio più energivoro per le EV. In autostrada l'aerodinamica contribuisce a consumare il 60% dell'energia totale, dunque con un coefficiente ultra basso l'energia necessaria per muovere la vettura sarà minore, a tutto vantaggio del range, come sappiamo uno dei grandi talloni d'Achille delle EV attuali.

A tal proposito la Lightyear 0 dovrebbe essere in grado di percorrere 625 km con una carica secondo lo standard WLTP, inoltre grazie ai pannelli solari installati sulla carrozzeria è capace di recuperare fino a 70 km al giorno in condizioni ottimali. Il suo coefficiente aerodinamico inoltre le permette di consumare solo 10,5 kWh/100 km, probabilmente è così che dovranno essere tutte le elettriche del futuro...