ORA Lightning Cat, la berlina che strizza l'occhio a Tesla e Porsche

Grazie alla nuova mobilità elettrica dobbiamo abituarci a vedere in Europa sempre più marchi cinesi sinora inediti, pensiamo ad esempio al brand ORA del gruppo Great Wall Motors. Dopo la ORA Cat che ha ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP arriva adesso la Lightning Cat, berlina che strizza l’occhio alla Tesla Model 3 e non solo.

L’azienda cinese continua così a espandere la sua famiglia Cat, in passato abbiamo infatti visto (in Cina almeno) la Good Cat, la Punk Cat e la Funky Cat che arriverà anche nel vecchio continente. ORA vuole però fare un passo in avanti bello corposo e lanciare la sua prima berlina elettrica ad alte prestazioni, la Lightning Cat, la più grande e potente vettura ORA fino a questo momento. In apertura abbiamo scritto che l’auto può ricordare la Tesla Model 3, ma solo all’anteriore: il resto del corpo è più simile alla prima generazione di Porsche Panamera, del resto sembra che ORA abbia un legame particolare con le auto tedesche (la Funky Cat potrebbe in qualche modo ricordare una 911 utilitaria…).

Tecnicamente parlando, la versione Performance della Lightning Cat presenta due motori elettrici e 300 kW/402 CV di potenza totale, con ben 680 Nm di coppia istantanea. Questa configurazione permette all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Prestazioni molto interessanti che però non rendono, da sole, la Lightning Cat una vettura sportiva. Chi l’ha testata riporta di sospensioni abbastanza morbide, di uno sterzo non troppo preciso ed eccessivamente assistito dall’elettronica di bordo. La ORA Lightning Cat rimane in ogni caso un EV interessante, sulla carta infatti abbiamo 600 km di autonomia CLTC (qual è il migliore standard per misurare l’autonomia di un’auto elettrica?) grazie a una batteria da 83,5 kWh. Vorreste guidarne una?