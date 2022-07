Lidl vende un'auto elettrica a 222 euro al mese: ha 300 km di autonomia

Chi frequenta assiduamente i negozi Lidl lo sa bene: il marchio tedesco della grande distribuzione vende di tutto, anche utensili, elettrodomestici e abbigliamento, oltre ovviamente a cibi e bevande. In Germania però siamo andati decisamente oltre: Lidl si è messa a vendere una microcar elettrica.

La vettura si chiama Elaris Finn ed è una classica microcar elettrica di fattura cinese, lanciata nel Paese asiatico nel 2019 e ora - a quanto pare - approdata anche in Europa. Anche se all'esterno può sembrare alquanto spartana, all'interno ha ogni ben di Dio per la categoria: troviamo addirittura un quadro strumenti digitale e un display centrale per l'infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, un dettaglio davvero inusuale su vetture di questo tipo.

La principale rivale europea, la Citroën Ami (la Citroën Ami costa 5.000 euro con gli incentivi), neppure lo ha uno schermo, è necessario sfruttare il cellulare per avere una sorta di quadro strumenti. Anche sul fronte della potenza non siamo messi male: parliamo di 45 CV (la stessa potenza della Dacia Spring per intenderci), che su un prodotto da appena 930 kg permettono di arrivare a una velocità massima di 115 km/h.

A batteria pienamente carica, la Elaris Finn promette fino a 300 km di autonomia, dunque pochissimi compromessi anche su questo punto (la Ami può spingersi fino a 75 km), ma a che prezzo? La Elaris Finn venduta da Lidl in Germania ha un prezzo di 222 euro al mese, una sorta di abbonamento con 10.000 km inclusi per un anno offerto da Like2Drive. Se pensate sia strano vendere un'automobile elettrica presso un supermercato, beh la stessa Citroën Ami è stata venduta nella famosa catena di elettronica francese Darty - una pratica a cui per questo tipo di vetture dovremo abituarci.