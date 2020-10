Lidl vi regala e-bike Atala, scooter elettrici Niu e una Mini 100% elettrica

Il periodo che stiamo vivendo non è certo semplice, la seconda ondata di Coronavirus ci sta costringendo a nuovi sacrifici per vivere un Natale in serenità, almeno si spera. Di sicuro, coprifuoco o meno, dovremo continuare a fare la spesa e Lidl ha pensato di mettere in palio diversi premi molto interessanti.

Il marchio ha deciso di puntare tutto sulla nuova mobilità elettrica, motivo per cui stiamo parlando del concorso su queste pagine. Ogni settimana (da 26 ottobre al 31 dicembre 2020) verranno estratte 2 biciclette elettriche Atala e 1 scooter elettrico Niu. Ogni giorno poi verranno anche estratti 1 Buono Spesa da 50 euro, ogni settimana 5 Buoni Spesa da 100 euro, anche se la parte che più ci interessa riguarda i premi a due ruote.

Il concorso non finisce in ogni caso qui: l’estrazione finale prevede l’assegnazione di una Mini Full Electric Versione S. Come si partecipa? Basta fare una spesa di almeno 25 euro nei negozi Lidl con almeno 2 prodotti a marchio Deluxe nello scontrino. Con la ricevuta fra le mani, basta andare sul sito dedicato al concorso e registrarsi con i propri dati personali e la foto/scansione dello scontrino.

In totale verranno assegnati 57 Buoni Spesa da 50 euro, 40 Buoni Spesa da 100 euro, 16 biciclette elettriche Atala del valore di 720,49 euro l’una, 8 scooter elettrici Niu NQI Lite del valore di 2.304,43 euro l’uno. La Mini Full Electric invece ha un valore di 28.403,22 euro.