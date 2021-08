Un libro afferma che Elon Musk avrebbe voluto una Tesla Model Y senza volante

Negli Stati Uniti è appena stato pubblicato un nuovo ed interessante libro, all'interno del quale si afferma che Elon Musk, CEO di Tesla, avrebbe preferito sviluppare la Tesla Model Y sprovvista di volante.

Il libro è intitolato Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century e, scritto dal reporter del The Wall Street Journal Tim Higgins, è pieno di possibili retroscena sulla casa automobilistica californiana, tra i quali spicca la volontà di Musk di accelerare sulla guida completamente autonoma e sui modelli sprovvisti di volante.

Ovviamente tutto questo non si è verificato, soprattutto perché si è rivelato estremamente arduo andare a garantire un sistema di guida autonoma preciso, deciso e privo di sbavature. Al momento la Guida Autonoma Completa del brand di Fremont è arrivata a livelli eccellenti, ma ciò non vuol dire che il produttore sia pronto a commercializzare con estrema tranquillità delle macchine senza volante.

Nel frattempo Business Insider fa sapere che Doug Fields, ex capo ingegnere in Tesla, aveva guidato lo sviluppo della Model Y all'insaputa di Elon Musk per la preoccupazione che l'eccentrico CEO andasse a deviare le sue intenzioni in termine di progettazione. Per il momento Tesla non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla faccenda, ma c'è da sottolineare che nel 2018 Fields lasciò la compagnia proprio per l'apparente bisogno di maggior controllo da parte di Musk.

"Credo che ci sarà un periodo di transizione durante il quale le persone saranno in grado di partire a bordo di un robotaxi, ma una volta che le norme ci daranno il via libera sulla rimozione del volante lo abbandoneremo tranquillamente (San Francisco si è già portata avanti). La probabilità circa la sparizione del volante è al 100 percento. Saranno i consumatori a chiederla." Elon Musk era convinto di tale direzione già nel 2019, ma per il momento il servizio di taxi senza conducente non ha ancora fatto il suo debutto.