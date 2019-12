Liberty Walk ha dato alla luce una Nissan GT-R fuori di testa: le immagini

In genere i body kit sono parecchio interessanti per il fatto che con poche migliaia di dollari è possibile rivoluzionare il look della propria automobile, ma per qualcuno non deve essere per forza così, e infatti ne ha reso disponibile uno capace di far tremare i conti in banca.

Stiamo parlando di Liberty Walk, famosa casa giapponese specializzata nel tuning, la quale ha appena terminato i lavori sull'LB-Silhouette Works GT 35GT-RR per la Nissan GT-R. Il kit è offerto in due diverse varianti con differenti materiali. Quella Dry Carbon costa tra i 70.200 e i 73.570 dollari, un prezzo col quale potersi addirittura portare a casa una GT-R usata.

Se non vi interessa l'utilizzo della sola fibra di carbonio è però possibile ammortizzare le spese: per una combinazione di FRP (polimeri plastici) e Dry Carbon sono richiesti poco più di 50.000 dollari, mentre un mix di FPR, CFRP e Dry Carbon necessita di circa 43.000 dollari. Tutto questo al netto di optional come le sospensioni ad aria, che da sole fanno altri 7.900 dollari. La compagnia nipponica vende tutte le componenti anche in modo individuale, inclusi i paraurti, alette, diffusore posteriore, minigonne, cofano, alettone eccetera.

Per acquistare una GT-R come quella ritratta dalle immagini in fondo alla pagina bisogna optare per le sospensioni appena citate e per i cerchi aftermarket con razze a Y e in verniciatura nera, circondati da pneumatici Advan e decalcomanie tipiche di Liberty Walk. Come al solito l'aumento di potenza non è nel menù della casa, ma non dovete preoccuparvi troppo perché la supercar dispone già di un V6 da 3,8 litri e sprigionante 480 cavalli di potenza o più, in base alla versione.

Liberty Walk ha da poco dato alla luce una creazione simile, con la quale è stata adornata una bellissima Lamborghini Aventador. Particolare invece il lavoro svolto su una McLaren 720S, che è stata verniciata a spray da Alec Monopoly come si usa fare per i murales.