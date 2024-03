Liberty Media sta comprando la MotoGP: a un passo l'accordo da 4 miliardi di euro

Un clamoroso rumor sta circolando sul web (e non solo): Liberty Media, la società che attualmente possiede l’intero circus della F1, vuole anche la MotoGP. Per alcuni, l’annuncio dell’acquisto sarebbe ormai imminente.

Esistono indiscrezioni “bomba” che diventano di pubblico dominio solo quando sono effettivamente andate in porto e manca soltanto l’annuncio ufficiale, come accaduto con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari lo scorso mese di febbraio. Dopo poche ore dalla diffusione del rumor, Ferrari ha dato il suo ufficiale benvenuto al pilota britannico e ora con Liberty Media e MotoGP potrebbe accadere lo stesso.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la società che ha trasformato la Formula 1 in uno spettacolo globale vorrebbe mettere le mani sulla MotoGP, la categoria regina delle due ruote. Sul tavolo ci sarebbero 4 miliardi di euro, una cifra che avrebbe permesso - sempre secondo le indiscrezioni - a Liberty Media di superare l’offerta di TKO, il gruppo sportivo appartenente ad Ari Emanuel. Anche Qatar Sports Investments avrebbe espresso interesse per la Dorna, la società che gestisce attualmente la MotoGP.

Ricordiamo che sotto la gestione Liberty Media la Formula 1 ha aumentato il suo utile operativo del 64%, portandolo a 392 milioni di dollari nel 2023. I ricavi sono saliti a 3,2 miliardi di dollari rispetto ai 2,5 precedenti. La “cura” Liberty Media ha fatto sì che la F1 fosse uno spettacolo pirotecnico in tutto il mondo, badando molto al contorno delle gare, soprattutto negli USA e in Medio Oriente con i GP di Las Vegas, Miami, Doha e Jedda. Qualcuno ha il timore che questa “aura spettacolare” possa invadere anche la MotoGP, speriamo soltanto che non ne risenta lo spettacolo in pista. In ogni caso non tutto è rose e fiori, la UE vigila costantemente contro i monopoli e l’accordo potrebbe non essere in regola con le direttive. Sulla carta, una singola società non potrebbe possedere F1 e MotoGP, motivo per cui nel 2006 la CVC Capital Partners fu costretta a vendere la MotoGP a Dorna. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore...

