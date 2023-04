Lia Block alla Pikes Peak 2023 con la Hoonipigasus: in memoria di Ken

Lia Block, figlia sedicenne del compianto Ken Block, parteciperà alla Pikes Peak International Hill Climb alla guida della Hoonipigasus. L’auto riprende le linee delle 911 classiche, celando tra le sue curve mozzafiato un motore da oltre 1.400 CV.

La folle creazione del team Hoonigan, sviluppata e ingegnerizzata da BBi Autosports, è in realtà una vettura da corsa plasmata su di un telaio tubolare e non una Porsche 930 elaborata all’esasperazione. Centralmente è montato un sei cilindri da 4.0 litri targato Porsche, lo stesso che equipaggia le 911 GT3 R da competizione. Grazie ad una serie di interventi, tra cui l’adozione di nuovi pistoni e di un doppio turbo di grandi dimensioni, la potenza massima supera i 1.400 CV. L’omaggio alla casa di Stoccarda passa anche dalla livrea, una chiara citazione alla 917/20 che corse a Le Mans nel 1971, conosciuta con lo pseudonimo di “Pink pig”, Maiale rosa.

La Hoonipigasus fu creata per permettere a Ken Block di frantumare il record della Pikes Peak nell’edizione del centenario, nel 2022. Sfortunatamente il motore si ruppe pochi giorni prima della gara e la squadra non riuscì a rimetterlo in sesto in tempo per la partenza. Lia Block compierà ciò che il destino ha tolto a suo padre: portare a spasso il fantastico maialino da 1.400 CV tra i tortuosi tornanti del Colorado.

Ken Block è venuto a mancare all’età di 55 anni a causa di un incidente in motoslitta. Block ha dimostrato un grandissimo talento sulle quattro ruote: senza alcuna formazione in gioventù nel mondo dell’automobilismo è riuscito ad ottenere ottimi risultati nel Rally America Championship, negli X Games e anche nel WRC, dove - negli sporadici rally a cui ha partecipato - si è spesso piazzato tra i primi dieci.