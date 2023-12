LG manda in archivio le vecchie antenne auto: ora il segnale si prende con una pellicola

LG ha collaborato con il produttore francese di vetro Saint-Gobain Sekurit per sviluppare un'innovativa antenna trasparente destinata a veicoli connessi. Questa pellicola trasparente può essere posizionata discretamente sopra o all'interno del parabrezza o del tetto apribile del veicolo. innovativa antenna trasparente

L'obiettivo di questa tecnologia è semplificare la connettività dei veicoli, permettendo una connessione continua a reti come 5G, Global Navigation Satellite System (GNSS), Bluetooth e altre, senza influire sulla progettazione del veicolo (LG ha anche presentato un nuovo display modulare per videoconferenze).

In passato anche Tesla ha provato a porta innovazione con la sua antenna GPS a spirale. La soluzione di LG è stata sviluppata sulla base di oltre 80 brevetti detenuti dall'azienda e sostituisce il tradizionale cablaggio visibile o le antenne esterne presenti nei veicoli. Piuttosto che utilizzare un filo, l'antenna si presenta sotto forma di una sottile pellicola trasparente. Questo sviluppo è particolarmente rilevante considerando che sempre più case automobilistiche cercano di integrare la tecnologia in modo più discreto nei loro veicoli.

La tecnologia di antenna trasparente di LG sarà presentata al pubblico per la prima volta al Consumer Electronics Show (CES) 2024, che si terrà dal 9 al 12 gennaio. Mentre non è ancora chiaro su quali veicoli questa tecnologia sarà implementata, Saint-Gobain Sekurit è già un fornitore di vetri per veicoli elettrici in tutto il mondo, suggerendo che i veicoli elettrici potrebbero essere uno dei principali destinatari di questa innovazione.