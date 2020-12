LG sta investendo cifre clamorose sulla produzione di batterie per EV

LG non è nuova a investimenti nel settore automotive, e già da un po' ha cominciato a muoversi sottotraccia collaborando allo sviluppo e alla produzione di componenti per le auto elettriche presenti e future.

Adesso però ci è appena arrivata una notizia clamorosa in merito al brand tech coreano: LG avrebbe firmato un contratto che prevede investimenti per circa 10 miliardi di dollari. La finalità è quella di costruire batterie a volumi elevati sul suolo indonesiano.

Come saprete, l'Indonesia è uno dei maggiori produttori mondiali di nickel, ma di recente ha attuato un veto all'esportazione del richiestissimo minerale per incoraggiare e incentivare la produzione locale. Questa manovra conservatrice ha portato alcuni grossi attori del settore auto a guardare con interesse verso il sud-est asiatico, soppesando eventuali investimenti.

Tra queste compagnie c'è con ogni probabilità anche Tesla, ma è stata LG a fare la prima importante mossa in tal senso. Il governo indonesiano ha annunciato infatti la collaborazione con LG Energy Solution, che rappresenta la nuova divisione specializzata nella produzione di batterie, specificando l'entità degli investimenti specificata in apertura.

Da quello che ci è parso di capire prestando attenzione alle mosse recenti del colosso coreano, le auto elettriche saranno un asset cruciale per il futuro della compagnia. Una ulteriore riprova è la sinergia tra LG e Magna, che insieme investiranno un miliardo di dollari proprio sulle EV.

Ultimamente pare che i giganteschi cambiamenti senza alcun precedente all'interno dell'industria dell'auto stiano facendo gola a tanti marchi estranei, e in tal senso è impossibile non citare Apple. Secondo molte voci di corridoio la società di Cupertino potrebbe fare un ingresso spettacolare rivoluzionando il campo della guida autonoma, e a Volkswagen l'idea non dispiace affatto.