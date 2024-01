Lexus UX si aggiorna al 2024: più potenza per la ibrida e batteria più grande per la BEV

Uno dei best seller europei di Lexus, il marchio di alta gamma di Toyota, diventa ancora più maturo nel 2024. Vi presentiamo infatti il nuovo Lexus UX, in Italia con un importante aggiornamento per quanto riguarda il motore.

Disponibile in versione Premium Hybrid oppure Full Electric, il nuovo Lexus UX 2024 saluta la versione UX 250h per dare il benvenuto alla UX 300h, vettura dotata di un motore a quattro cilindri in linea da 2,0 litri associato a due motori elettrici. In particolare il motore elettrico posteriore, che serve per la trazione integrale e-Four, è ora più potente di 5,6 volte rispetto al passato. Al posto del vecchio motore a induzione da 5,3 kW/7 CV della UX 250h c’è ora un motore a magneti permanenti da 30 kW/41 CV, elemento che dovrebbe migliorare l’accelerazione e la piacevolezza di guida.

La potenza totale della Lexus UX 300h è pari a 146 kW/199 CV, abbiamo dunque un aumento dell’8% rispetto alla UX 250h. Il sistema ibrido guadagna anche una nuova batteria agli ioni di litio (prima era al nichel-metal idruro) da 60 celle e 222 V, con consumi dichiarati pari a 4,7 - 5,0 l/100 km per il modello a trazione anteriore e a 5,0 – 5,4 l/100 km per il modello a trazione integrale nel ciclo combinato WLTP, un miglioramento del 12% rispetto al modello precedente.

La Lexus UX 300e Full Electric (la stessa UX 300e su cui Lexus sta sviluppando un cambio manuale per EV) invece arriva con batterie da 72,8 kWh anziché da 54,3 kWh. Migliorata anche la ricarica: ora si va dallo 0% all’80% in 60 minuti anziché in 80. Ricordiamo che la scorsa primavera 2023 l’UX 300e ha subito un importante aggiornamento e la sua autonomia è aumentata di oltre il 40%, arrivando così a 450 km con una carica. Il tutto mentre aspettiamo che Toyota lanci la sua batteria da 1.200 km che si carica in pochi minuti.