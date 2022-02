Lexus sta sviluppando una supercar elettrica, ma quando arriva?

Con la Lexus LFA, commercializzata all'incirca 10 anni fa, la casa automobilistica giapponese colpì gli appassionati con una supercar superlativa. Si trattava di un bolide con motore V10, un sound eccellente e una gestione fenomenale dei giri (le LFA si vendono ancora a prezzi assurdi).

A quanto pare il brand ha intenzione di darle un'erede da qui al 2030 tramite un progetto parecchio intrigante: sarà una delle auto elettriche che guiderà il passaggio verso la propulsione a emissioni zero. Per il momento non abbiamo alcun dettaglio sull'estetica e sulle specifiche tecniche, fatta eccezione per le linee accennate col concept visibile in testa alla pagina.

Comunque vada, entro la fine del decennio in corso Lexus proporrà EV in ogni segmento di sua competenza, mentre per il 2035 il motore a combustione interna verrà definitivamente abbandonato per lasciar spazio in questo caso ad una "sportiva elettrica a batteria che eredita lo stile di guida, o la 'ricetta segreta', delle performance raggiunte con lo sviluppo della LFA."



Di sicuro la costruzione della LFA avrà fornito una mole consistente di esperienza al team addetto, anche se il chief branding officer di Lexus, Koji Sato, ha lasciato intendere che la natura elettrica della macchina necessiterà di sforzi ulteriori.



Nel frattempo è arrivato un interessante annuncio: Toyota e Lexus apriranno negozio su Amazon UK per rendere ancora più semplice il rapporto tra compagnia e consumatore. Prima o poi la strategia potrebbe riguardare anche l'Italia.