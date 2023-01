Lexus RZ Sport, il SUV elettrico giapponese già pronto per le corse

Lexus ha presentato al Salone dell'auto di Tokyo 2023 un concept alquanto sopra le righe. Stiamo parlando di preciso dell'RZ Sport, un SUV elettrico pensato per la pista che al momento è solo un prototipo ma che in futuro potrebbe entrare in produzione.

Dopo la Ferrari F40 di Liberty Walk, il Salone di Tokyo si conferma votato alla sportività estrema e lo si capisce chiaramente dal nuovo bolide da corsa di Lexus camuffato da sport utility vehicle. La base di partenza è la Lexus RZ 450 standard, e il concetto è stato sviluppato in collaborazione con il pilota automobilistico Masahiro Sasaki.

Troviamo così due motori ad alta potenza da 150 kW, dislocati nella parte anteriore e posteriore, oltre ad una trazione integrale Direct 4, così come nella RZ di serie. Per rendere il tutto più sportivo l'auto è stata ribassata di 35 millimetri, con l'aggiunta di due spoiler posteriori, delle vistose prese d'aria, e tutta una serie di aggiunte aerodinamiche che fanno apparire il concept in stile Fast & furious. Vistosi anche i pneumatici, montati di generose dimensioni, oltre che i passaruota allargati per accogliere i cerchi multirazza.Anche gli interni sono piuttosto estremi e sportiveggianti, tenendo conto che Lexus ha deciso di montare dei sedili avvolgenti da gara, sia nella parte anteriore quanto in quella posteriore, giusto per far vivere il brivido delle corse anche ai passeggeri. A completare il tutto, un colore bianco definito dall'azienda Hakugin, ma con degli importanti dettagli in nero come ad esempio il cofano, in classico stile “jappo”, quindi i cerchi in lega, gli alettoni posteriori, il tetto, e tutta una serie di appendici aerondinamiche.

Sul frontale troviamo anche dei piccoli dettagli in blu, leggasi il logo Lexus e vari particolari del paraurti, come chiaro riferimento al colore dell'elettrico. Toyota al Salone di Tokyo 2023 ha voluto cercare di catalizzare l'attenzione con questo SUV elettrico estremo, ma anche grazie alle due speciali ae86 in versione elettrica e idrogeno.