Tutto sulla nuova Lexus RZ 450e, il primo SUV elettrico del marchio

Come promesso, Lexus ha presentato la sua prima auto 100% elettrica: andiamo a scoprire tutte le qualità della nuova Lexus RZ 450e, costruita su una piattaforma elettrica dedicata.

Lexus ha sviluppato il suo primo SUV elettrico partendo da zero, evitando di rimaneggiare progetti già esistenti. Questo ha portato ad avere una trasmissione avanzata con sterzo opzionale by-wire con un nuovo volante One Motion Grip (Lexus come Tesla con un volante a cloche) a clocheed e-Axles anteriore e posteriore che funzionano in combo con il nuovo controllo di coppia a trazione integrale DIRECT4 di Lexus.

Il suo passo è da 2.850 mm, il baricentro generale invece è molto basso, con Lexus che promette un eccezionale bilanciamento dei pesi. Tecnicamente abbiamo un sistema AWD da 230 kW/313 CV, 150 kW all'anteriore e 80 kW al posteriore, con 435 Nm di coppia combo. La batteria è da 71,4 kWH e ha un voltaggio da 355 V (dunque niente 800 V).

Solo 160 km/h la velocità massima, con un'accelerazione 0-100 possibile in 5,6 secondi. Anche se non ci sono ancora dati precisi, Lexus punta ad avere più di 400 km di autonomia con una singola carica, con un consumo medio sul ciclo combinato inferiore a 18 kWh/100 km. Esternamente la RZ 450e è lunga 4.805 mm, larga 1.895 mm, alta 1.635 mm. Non ci resta che attendere il prezzo ufficiale per l'Italia.



Lexus ha dunque migliorato in parte la scheda tecnica della nuova Toyota bZ4X in arrivo in Europa.