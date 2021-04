Lexus punterà sulle sportive nella futura gamma elettrificata

Lexus è nata principalmente per portare il lusso giapponese made in Toyota negli Stati Uniti. Il brand si è poi legato anche al concetto sportività, come dimostra la fantastica LFA del 2010, dotata di un rumorosissimo V10, e la più recente LC 500 del 2017.

Nella futura gamma elettrificata, Lexus ha annunciato 10 nuovi modelli entro il 2025, saranno presenti anche vetture prettamente sportive. La notizia proviene da Hiroo Togashi, brand management boss: “I nostri clienti si aspettano di avere veicoli più emozionanti che offrano una sinergia tra conducente, passeggero ed auto [...] un settore su cui pensiamo di poter scommettere in futuro è quello dei veicoli sportivi. Non posso menzionare i dettagli, ma verso il 2025 lavoreremo su un veicolo del genere”.

Lexus si è impegnata ad offrire una versione elettrificata per ogni modello in gamma dal 2025 in poi, a riguardo Togashi ha dichiarato che i futuri modelli ad altre prestazioni “avranno una qualche forma di propulsione elettrificata”. Punta di diamante dell'attuale gamma elettrificata, è la Lexus UX 300e, crossover privo di motore a pistoni e dotato di 204 CV di potenza massima e di un'autonomia di 305 chilometri. Lexus si fa forte di una garanzia sulla batteria decisamente corposa: ben 10 anni o 1.000.0000 di km percorsi.

Molte delle soluzioni, tecniche e di design, del futuro prossimo sono state mostrate in anteprima con la Lexus LF-Z Electrified Concept. È dotata di una nuova piattaforma elettrica e fa uso del sistema di trazione integrale DIRECT4.